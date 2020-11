Jeże z Okola są bezpieczne. Inwestor musi zadbać o to, by zwierzęta nie zginęły na placu budowy./fot. Pixabay

Jeże z bydgoskiego osiedla Okole mogą spać spokojnie. O ich los upomnieli się mieszkańcy, którzy zainteresowali się siedliskami tych zwierząt na budowie bloków przy ul. Czarna Droga.

Do naszej redakcji przyszedł list:"Zwracam się z prośbą o pomoc. Na terenie po byłej Zieleni Miejskiej w Bydgoszczy przy ulicy Czarna Droga firma deweloperska będzie budowała bloki. Dzisiaj już przyjechały pierwsze kontenery. Ten teren od zawsze zamieszkują jeże, które są pod ścisłą ochroną i wymagają ochrony czynnej! My mieszkańcy bloku przy ulicy Czarna Droga 9 jesteśmy zaniepokojeni co stanie się z tymi ssakami? W chwili obecnej jeże śpią i przebywają na tym terenie. Prosimy o zawiadomienie osób decyzyjnych o tym fakcie i przeprowadzeniu jeży w inne miejsce, gdzie mogłyby spokojnie żyć i nie zostać rozjechane buldożerami."Okazuje się, że losem zwierząt powinien się zainteresować inwestor. I tak zrobił.- Choć oficjalnie nie wpłynął jeszcze do nas żaden wniosek, firma odpowiedzialna za budowę nawiązała już kontakt w tej sprawie - potwierdza Szymon Kosmalski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.- Należy na początek potwierdzić, czy takie siedliska jeży występują. Inwestor dopytywał już o pewne rzeczy, uzyskał stosowne informacje. Podejmujemy właśnie działania inspekcyjne, kontrolne. Zwracamy uwagę, co się dzieje na danym terenie. Dobrostan jeży osiągniemy w porozumieniu z inwestorem.Jeżeli uda się potwierdzić występowanie siedlisk, a firma uzyska zgodę RDOŚ-u, zwierzęta zostaną prawdopodobnie odłowione i przeniesione.