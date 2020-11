Prawie 2,5 miliona złotych kosztowała budowa nowej remizy dla strażaków - ochotników z OSP Ratownik w Świeciu nad Wisłą. Nowoczesny obiekt stanął przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- Budynek powstał z pieniędzy z budżetu gminy Świecie. Na kompletne wyposażenie pozyskaliśmy również 195 tys. zł. Na parterze znajdują się trzy boksy garażowe, w których stacjonują dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, łódka do ratownictwa wodnego oraz jedyny w powiecie namiot pneumatyczny. Obok znajduje się salka zarządu do małych spotkań i szkoleń na 10-12 osób plus sanitariaty, a na piętrze mamy 130-metrową salę szkoleniową z zapleczem kuchennym - powiedział Marcin Borucki z OSP Ratownik.OSP Ratownik działa na terenie powiatu świeckiego od 18 lat.