Prokuratura Rejonowa w Chełmnie bada sprawę pożaru składowiska opon w Raciniewie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Policja zabezpieczyła monitoring.

Pożar na składowisku opon przeznaczonych do utylizacji wybuchł w piątek wieczorem. Opony były ułożone do wysokości 5 metrów. W czasie, gdy pożar był największy, płomienie sięgały kilkunastu metrów, a wielka chmura gęstego, duszącego dymu unosiła się nad okolicą. Z żywiołem walczyło ponad 60 zastępów straży. We wtorek nadal trwa dogaszanie pożaru.P.o. Prokuratora Rejonowego w Chełmnie Grażyna Wiącek potwierdziła, że prowadzone jest w tej sprawie śledztwo.- Otrzymaliśmy zawiadomienie od pełnomocnika firmy Ergum dotyczące sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Mówiąc najoględniej — właściciel firmy prowadzącej składowisko czuje się w tej sprawie poszkodowany - podkreśliła szefowa chełmińskiej prokuratury.Dodała, że analizowane jest przebieg wypadków, a policja zabezpieczyła wszelkie dostępne nagrania monitoringu, które mogą pomóc odtworzyć przebieg wypadków.Wójt gminy Unisław Jakub Danielewicz informował w piątek, że spodziewał się możliwości takiej katastrofy w tym miejscu. Podkreślił, iż składowisko jest nielegalne w tym sensie, że od dawna zwracano uwagę na przekroczenie wszelkich limitów znajdujących się w zezwoleniu na prowadzenie takiej działalności.Dodatkowo składujący opony przedsiębiorca był karany finansowo.- Sprawy toczą się we właściwych organach. W czwartek złożyliśmy kolejne dokumenty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdyż przedsiębiorca odwołał się od nałożonej przez nas kary 2,5 mln zł. W piątek w tym miejscu mamy pożar. To przypadek? - pytał Danielewicz.Później w rozmowie z lokalnymi mediami wskazywał na fakt nagrania przez kamery monitoringu dwóch samochodów, które pojawiły się przy składowisku na minutę przed wybuchem pożaru.Tymczasem dobiega końca trudna i długa akcja strażaków w Raciniewie. Na miejscu pozostały już tylko lokalne jednostki. Dziś działania Państwowej Straży Pożarnej zostaną zakończone. Do jutra na terenie akcji będą jeszcze czuwać strażacy-ochotnicy z Unisławia. Od piątku z pożarem składowiska opon walczyło kilkuset strażaków z całego regionu.Właścicielem terenu jest firma Ergum z miejscowości Klucze w Małopolsce.