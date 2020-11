Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” pomoże finansowo w uporządkowaniu składowiska opon w Raciniewie - przekazał marszałek Piotr Całbecki.

- Trzeba tam będzie wejść ze sprzętem, z ludźmi, z pomysłem przede wszystkim, jak ten teren uporządkować, a co najważniejsze, zabezpieczyć przed przenikaniem do dróg gruntowych niebezpiecznych substancji, które uwolniły się w czasie pożaru. Te działania musimy podjąć jak najszybciej. I trzeba będzie uzupełnić zużyty sprzęt gaśniczy, bo strażacy i ochotnicy pracowali w Raciniewie od piątku. Unisław jest członkiem "Salutariusu", co ułatwia procedury, więc ta pomoc zostanie szybko przekazana zarówno gminie, jaki i służbom ratowniczym - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.Stowarzyszenie „Salutaris" pomaga samorządom poszkodowanym przez katastrofy i klęski żywiołowe. Obecnie zrzesza ponad przeszło 70 samorządów. Budżet składa się ze składek członkowskich.