Trwa dogaszanie pogorzeliska składu opon w Raciniewie koło Unisławia. W akcji ratowniczej, która rozpoczęła się w piątek wieczorem w kulminacyjnym momencie brało udział nawet 200 strażaków. Wójt gminy Jakub Danielewicz jest wdzięczny i ratownikom, i mieszkańcom, którzy także ruszyli z pomocą.

- Dziękuję druhom i druhnom z Państwowej Straży Pożarnej, z Ochotniczej Straży Pożarnej, a także mieszkańcom, którzy pomagali, przygotowywali posiłki, parzyli herbatę, kawę, ich pomoc była nieodzowna, bez nich byśmy sobie nie poradzili.Wszystko wskazuje na to, że było to celowe podpalenie, wskazuje na to nagranie z monitoringu. Kamera zarejestrowała dwa samochody podjeżdżające pod składowisko, minutę potem pojawił się ogień dodaje wójt.- Nie chciałbym zdradzać szczegółów, by nie utrudniać postępowania policyjnego, prokuratorskiego, ale rzeczywiście na monitoringu widać moment, gdy pożar wybucha.Policjanci przyjęli zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa i przesłuchują już pierwsze osoby. Mówi aspirant sztabowy Tomasz Winiarski z policji w Chełmnie.- KPP w Chełmnie przyjęła zawiadomienie z art. 163 Kodeksu Karnego: czyli o spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego w postaci pożaru. Materiały zostały przekazane do prokuratury. Przesłuchano osoby, ustalamy szczegóły, świadków...Właściciel składowiska otrzymał ostatnio dwie kary administracyjne w wysokości 3 i pół miliona złotych za składowanie tam materiałów niebezpiecznych i bezprawne zajęcie pasa drogowego.