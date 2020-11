Zawieszony w obowiązkach proboszcz z podtoruńskiego Czernikowa, będzie kierować teraz parafią w Korczewie pod Zduńską Wolą, w diecezji włocławskiej - dowiedzieli się reporterzy się Polskie Radio PiK.

Pod koniec października duchowny wyszedł z bronią myśliwską do uczestników Marszu Kobiet. Usłyszał zarzut kierowana gróźb karalnych wobec funkcjonariuszy. W niedzielę został przedstawiony nowym parafianom.– Ksiądz biskup stawia przed wami kapłana, księdza Piotra, aby pomógł wam wędrować na spotkanie z Panem, właśnie wypełniając swoje kapłańskie posłannictwo – mówił ks. prałat dr Dariusz Kaliński, dziekan zduńsko-wolski.– Nie zgadzamy się! Chcemy księdza Pawła! – odpowiedzieli parafianie zgromadzeni w kościele.– Po nieodżałowanej pamięci, śp. księdzu kanoniku Januszu przybywam ja, słaby i niedoskonały robotnik winnicy pańskiej. To co będę robił, pragnę robić na większą chwałę Boga i dla naszego wspólnego rozwoju duchowego, w naszej drodze do celu, jakim jest niebo. Szczęść Boże na nasze wspólne dziś i jutro – powiedział ks. Piotr.Duchowny zajmie miejsce zmarłego 24 października na koronawirusa ks. Janusza Gozdalika. Wikariusz, którego imię skandowali parafianie ma kierować inną parafią.Nie udało nam się skontaktować z rzecznikiem prasowym diecezji włocławskiej.Do czasu wyjaśnienia sprawy biskup włocławski Wiesław Mering zawiesił w obowiązkach proboszcza parafii w Czernikowie.„Nic nie usprawiedliwia tak nieodpowiedzialnej reakcji księdza na nawet najbardziej kontrowersyjne w swoim wyrazie i treści manifestacje. Zachowanie księdza proboszcza było niedopuszczalne, dalekie od ewangelicznych zasad, i w diecezji włocławskiej nie ma na nie zgody. Wyrażam ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i za nią przepraszam” napisał po incydencie ks. Artur Niemira, rzecznik prasowy diecezji włocławskiej.