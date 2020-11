Bazyl miał nosa do narkotyków, ale już czas na psią emeryturę!

Prawie 11-letni owczarek niemiecki, postrach dealerów narkotykowych, odchodzi po latach służby na zasłużoną emeryturę. Mowa o Bazylu, który służył w bydgoskiej komendzie. Teraz emeryturę spędzi w domu u swojego przewodnika.

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewcz przekazał podziękowania dla przewodnika i jego psa za lata pracy i zaangażowania.Jego urzędowa nazwa to Eguro nr 14958. Pies rasy owczarek niemiecki. Urodził się 15 listopada 2009 roku. Po wstępnej selekcji trafił do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Tam został wyszkolony do wyszukiwania zapachów narkotyków, następnie trafił do Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Niestety, początki jego służby nie były łatwe.Jak relacjonuje jego obecny przewodnik asp. sztab. Radosław Kwiatkowski – pies był po życiowych przejściach. Kilkukrotnie zmieniał właścicieli.- Pod moją rękę trafił 1 lipca 2014 roku. Byłem jego czwartym właścicielem – mówi Radosław Kwiatkowski.Dzięki codziennej pracy pies nabrał szybko zaufania do swojego nowego i ostatniego właściciela. Więź, jaka między nimi została nawiązana przekładała się też na efekty w pracy. Bazyl stał się pogromcą dealerów narkotykowych. Nie było dla niego miejsca, gdzie przestępca mógłby ukryć narkotyki. Był wzywany wraz z przewodnikiem przez kryminalnych do przeszukań mieszkań, domów, posesji czy samochodów.Tam, gdzie funkcjonariusze nie mogli znaleźć narkotyków, wówczas wkraczał Bazyl. Bardzo często były to sytuacje, kiedy policjanci wiedzieli, że w mieszkaniu czy domu są ukryte narkotyki, ale ich nie mogli znaleźć.- Z takich ciekawych sytuacji to pamiętam, że kiedyś zadzwonili po nas policjanci z Chełmna. Funkcjonariusze mieli podejrzewanego i wiedzieli, że na 100% posiada narkotyki. Przeszukali miejsce zamieszkania i piwnice. Niestety, niczego nie znaleźli. Wtedy my weszliśmy. Faktycznie w mieszkaniu i w piwnicy nic nie było. Natomiast będąc jeszcze w piwnicy, Bazyl z głową podniesioną lekko do góry, szedł w innym kierunku. Puściłem go i dałem mu pełną swobodę. Okazało się, że zaznaczył piwnicę należącą do schorowanej starszej kobiety, która z niej nie korzystała. Podejrzany zrobił sobie tam magazyn z amfetaminą – wspomina asp. sztab. Radosław Kwiatkowski.Pamięta też sytuację z Bydgoszczy, ze Szwederowa.- Standardowo kryminalni poprosili nas o pomoc w przeszukaniu mieszkania. W mieszkaniu było chyba kilka osób, w tym jedna poruszająca się na wózku inwalidzkim. Nagle Bazyl zaczął za nią chodzić. Osoba na wózku zaczęła się nerwowo zachowywać. Jak się okazało, nie bez powodu. W wózku inwalidzkim, w specjalnej kieszeni były ukryte narkotyki – dodaje.Niestety policjant - pies podlega „procedurze wycofywania” z uwagi na swój wiek. Przez 8–10 lat pies pełni służbę. Tak się to określa – „pełni służbę”, tak samo jak policjant-człowiek. Z dniem 31 października 2020 roku Bazyl został wycofany ze służby i przechodzi na zasłużoną emeryturę.Najczęściej psa adoptuje jego dotychczasowy opiekun. Podczas kilku lat współpracy zawiązała się między nimi bardzo silna więź i policjant nie chce oddać czworonożnego przyjaciela komuś przypadkowemu, a tym bardziej do schroniska.Bycie przewodnikiem psa służbowego to przede wszystkim powołanie i miłość do zwierząt, zwłaszcza do psów. Taką właśnie osobą jest asp. sztab. Radosław Kwiatkowski, który od blisko 20 lat jest przewodnikiem policyjnych psów służbowych. Bazyl jest kolejnym psem, który stał się członkiem jego rodziny. W lipcu pisaliśmy o odejściu na emeryturę ze względu na stan zdrowia Hordy.Policjant ma na stanie też drugiego psa służbowego „Tropika”. Wszystkie psy, którymi się opiekuje zabiera do siebie do domu, gdzie jak mówi: znajdują tam swoją ostoję, swój dożywotni dom, za co są do końca swojej służby wdzięczni.