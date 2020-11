Faktyczny brak miejsc, a nie błąd ludzki sprawił, że pacjent zakażony koronawirusem był wożony od szpitala, do szpitala./fot. archiwum

Wracamy do sprawy zakażonego koronawirusem 77-letniego pacjenta, wożonego karetką między kilkoma szpitalami w regionie. Głośną sprawą zainteresowała się prokuratura we Włocławku, ale ostatecznie odmówiła wszczęcia śledztwa - potwierdził Polskiemu Radiu PiK Tomasz Chechła, zastępca Prokuratora Rejonowego we Włocławku.