Nasz reporter spotkał się z więźniami z Zakładu Karnego numer 1 w Grudziądzu, których życie wywróciło się do góry nogami, po tym jak pijani wsiedli za kółko i zabili. Okazją do rozmowy jest Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony 15 listopada.

- Moje życie przed wypadkiem wyglądało tak, że normalnie miałem rodzinę, wynajmowałem mieszkanie. Pracowałem: praca - dom. Pewnego dnia dostałem bardzo ważny telefon, urwałem się z urodzin, musiałem jechać, a nie miałem kierowcy. Nie, nie miałem dużo wypite. Droga prosta, nagle zabujało samochodem, coś mi pękło w kole, zarzuciło mnie na prawą stronę, uderzyłem prawą stroną w drzewo. Silnik wbił się w pasażera. Pasażer zginął na miejscu. Silnik go rozszarpał, wbił się w pasażera. Konsekwencje są do dziś, bo zginął mój kolega, który ze mną mieszkał. To jest najgorsze, to nie zniknie z głowy...Mówi porucznik Elżbieta Kamińska, rzecznik prasowy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu:- Na koniec 2019 roku w jednostkach penitencjarnych w Polsce było 5644 skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Za każdym wypadkiem drogowym kryje się dramat, który dotyka nie tylko poszkodowanych, ale i sprawców i ich rodziny. Gdy przyglądamy się tym zdarzeniom, okazuje się, że wystarczy chwila nieuwagi za kierownicą...- Jeden błąd zaważył na całym życiu. Całe życie pokutujemy za to. Proszę, żeby ci, którzy chcą wsiąść za kierownicę po alkoholu, nie robili tego...Służba więzienna pracuje ze sprawcami wypadków drogowych.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.