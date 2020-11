Szpital tymczasowy w Ciechocinku, powstający na bazie 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, zostanie oddany do użytku w pierwszej dekadzie grudnia. Docelowo będzie w nim 250 miejsc.

Szpital tymczasowy będzie działał pod patronatem Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. - O wyborze lokalizacji zdecydowało centralne położenie Ciechocinka w regionie i spodziewana dostępność kadry medycznej zamkniętych uzdrowisk. Z inwestycji zrealizowanych w szpitalu, zwłaszcza z instalacji tlenowych, będzie można korzystać również w przyszłości - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. -W szpitalu tymczasowym będzie 150 miejsc tlenowych i 60 miejsc respiratorowych. - Obecnie prace adaptacyjne w szpitalu koncentrują się w przyszłej sali respiratorowej, która powstaje w dotychczasowej stołówce o powierzchni 620 mkw. Na terenie szpitala zostanie zainstalowany 11-tonowy zbiornik tlenowy i dwa zbiorniki 2-tonowe, które będą służyły w razie awarii. W szpitalu będzie 80 łóżek z pełnym zaopatrzeniem tlenowym, zasilanych z magistrali tlenowej – mówi pełnomocnik wojewody ds. budowy szpitala tymczasowego Jerzy Kowalik. Zaznacza, że szpital otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych pierwszą partię środków ochrony. Czeka na dostawy respiratorów, kardiomonitorów i innych urządzeń.Wojewoda poinformował również o uruchomieniu strony internetowej www.kujawskopomorskiszpital.pl, za której pośrednictwem mogą się zgłaszać chętni do pracy w szpitalu tymczasowym.W województwie kujawsko-pomorskim ostatniej doby stwierdzono 1083 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. - Przez ostatnie cztery doby nastąpiła pewna stabilizacja na poziomie około 1 tys. zakażeń, a przez poprzednie kilka-kilkanaście dni był to około 2 tys., czyli bardzo dużo. Te efekt wprowadzonych obostrzeń, ale też odpowiedzialnego podejścia społeczeństwa. W szpitalach w tej chwili jest 1027 osób z pozytywnymi wynikami badań na obecność koronawirusa na 2144 przygotowane miejsca w wyniku uzgodnień ze szpitalami. Nie oznacza to, że z dnia na dzień do szpitali może trafić tysiąc pacjentów. Te miejsca będą udostępniane przez szpitale sukcesywnie w razie potrzeby – zaznaczył wojewoda. Podał też, że w regionie jest 17 karetek wymazowych. Działa 38 punktów drive-thru.