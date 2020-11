Marszałek województwa kujawsko pomorskiego, Piotr Całbecki, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, mówił między innymi o wpływie jaki miały wydarzenia sprzed 102 lat na dzisiejszą rzeczywistość.

Posłuchaj całej Rozmowy dnia!

– To ma absolutnie zdecydowany wpływ na to jak dziś żyjemy, że żyjemy w wolnej Polsce, że możemy świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Przecież przeszliśmy historię nieprawdopodobną. Były próby odebrania nam wolności, stały się one spektaklem naszego życia, zwłaszcza naszych rodziców, a jednak daliśmy radę – powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa.