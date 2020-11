Kolejna blokada ulicy w ramach strajku kobiet w Bydgoszczy. Kilkudziesięciu uczestników akcji z transparentami przeszło sprzed siedziby PiS przy ul. Gdańskiej, w okolice placu Wolności i zablokowało torowisko tramwajowe.

Zebrani przez prawie 1,5 godziny skandowali hasła, wśród nich: wolność, równość, legalna aborcja. Część protestujących została spisana przez policję.- To już jest trzecia blokada. Oczywiście, jest nas mniej, ale my nie robimy tego dla kilkunastu osób, ale kilkanaście osób robi to dla milionów Polek i Polaków - usłyszała nasza reporterka podczas blokady ulicy Gdańskiej, 9 listopada.Akcja przebiegła spokojnie. Zakończyła się powrotem przed siedzibę PiS w asyście policji.