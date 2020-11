Wypadek z udziałem dwóch ciężarówek zablokował w poniedziałek (9 listopada) na kilka godzin autostradę A1 w kierunku Gdańska. Ranny jest jeden z kierowców.

Do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych marki Scania i Man doszło w poniedziałek o godz. 2.00 w nocy na autostradzie A-1 za węzłem autostradowym w pobliżu miejscowości Pikutkowo (gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski), w kierunku Gdańska. Z ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący manem z naczepą zatrzymał się częściowo na pasie awaryjnym i prawym pasie ruchu z powodu usterki pojazdu. Kiedy kierowca wyszedł sprawdzić, co się stało z samochodem, w stojący pojazd uderzyła scania z naczepą.Po wypadku 25-letni kierowca scanii został zabrany do szpitala na badania, a oba pasy w kierunku Gdańska zostały zablokowane przez pojazdy. Z uszkodzonej naczepy na jezdnię rozsypał się towar, a także z ciągnika siodłowego scania wylał się na jezdnię olej napędowy. Przez kilka godzin trwało neutralizowanie plamy oleju oraz sprzątanie pojazdów. W tym czasie policjanci wspólnie ze służbą autostradową wyznaczyli objazd zablokowanego odcinka autostrady przez Włocławek.- Na szczęście kierowcy zabranemu do szpitala nic poważnego się nie stało, a badanie uczestników wykazało, że byli trzeźwi. Policjanci za nieprawidłowe zatrzymanie się na autostradzie i spowodowanie zdarzenia drogowego ukarali mandatem karnym 54-letniego kierowcę mana – informuje st. sierż. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejska Policji we Włocławku.