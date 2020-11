Władze Barcina zostają na stanowiskach. Referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz rady miasta i gminy jest nieważne. Zagłosowało zbyt mało ludzi, choć zdecydowana większość głosujących była za zmianą.

W niedzielnym referendum w Barcinie (powiat żniński) oddano 895 ważnych głosów: 851 za i 44 przeciw. Frekwencja wyniosła 7,88 procent. By głosowanie było ważne, do urn powinno pójść około 3600 z 11 tysięcy uprawnionych mieszkańców.Część z nich chciała odwołania burmistrza i Rady Miejskiej m.in ze względu na rosnące podatki i zamiar ikwidacji szkół. Burmistrz odpierał zarzuty i nawoływał do bojkotu referendum.