Bez przeszkód rozpoczęło się referendum w Barcinie w powiecie żnińskim. Mieszkańcy głosują w niedzielę (8 listopada) w sprawie ewentualnego odwołania burmistrza oraz Rady Miejskiej.

Lokale wyborcze otwarto o godz. 7.00. Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Gminy, komisje w gminie zaczęły pracę bez opóźnień. Do urn można przychodzić do godz, 21.00.Uprawnionych do udziału w referendum jest ponad 11 tysięcy osób. Aby było ważne, do urn musi pójść co najmniej 3600 mieszkańców gminy.