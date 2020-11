Centrum Onkologii w Bydgoszczy realizuje „Program profilaktyki wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi płuca dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

- Środowisko medyczne i pacjenci czekali na to od lat - mówi doktor Tomasz Mierzwa z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia bydgoskiego Centrum Onkologii.- Już kilka lat temu pojawiły się w literaturze medycznej pierwsze doniesienia o tym, że warto robić screening płuca przy pomocy niskodawkowej tomografii komputerowej. Badanie trwa kilka minut, nie trzeba się do niego przygotowywać, w trakcie badania nie trzeba także - co ważne - podawać środka kontrastowego. Badanie ma znaleźć zmiany w płucach. Będą one wykryte we wczesnym stadium i poprawiamy tym samym odsetek resektywności. Od wcześnie rozpoznanej zmiany zależy los pacjenta. To badanie to jest podstawa, jeśli chodzi o poprawienie wyników wykrywalności raka płuc. Rak płuc, jeśli chodzi o zachorowalność, u kobiet jest na drugim miejscu, na trzecim u mężczyzn. Główny czynnik ryzyka w tym nowotworze, to palenie tytoniu (...) - mówi dr Mierzwa.Co roku rak płuc zabija w naszym kraju ponad 20 tys. osób...Do kogo są adresowane badania? Do mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego, do osób w wieku 55-74 lat, zażywających tytoń przez 20 - paczkolat, z abstynencją nie dłuższą niż 15 lat. Program obejmuje także osoby z grupy wiekowej 50 - 74 lat, u których są dodatkowe czynniki ryzyka, tzn. środowisko pracy.Program polega na działalności informacyjno-edukacyjnej, wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących profilaktyki raka płuc, udzieleniu porady antynikotynowej, szkoleniu personelu medycznego, pielęgniarskiego oraz pomocniczego w kierunku wykrywalności raka płuca, wykonywaniu badań Niskodawkową Tomografią Komputerową NDTK klatki piersiowej, która szybko, bezinwazyjnie i bezboleśnie wykrywa wczesne zmiany w obrębie płuc, a także utworzeniu Centrum Badań Przesiewowych Raka Płuca.Aby zgłosić się do programu, należy skontaktować się:Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczykaul. dr Izabeli Romanowskiej 285-796 BydgoszczTel. 52 374 39 20Centrum Diagnostyczno –Lecznicze we WłocławkuUl. Królewiecka 2a87-800 WłocławekTel. 54 230 13 46