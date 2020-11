Kolejny dzień protestu po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał tzw. aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją RP. W Bydgoszczy uczestnicy tym razem zaprotestują za kierownicą. Strajk rozpocznie się o godz. 18.00 pod CH Glinki.

Manifestanci mają obkleić samochody banerami i hasłami, a także zwalniać i trąbić.- Nie wiadomo, czy dojdzie do blokady ulic - mówi Piotr Sieńko z Manify Bydgoskiej:- Ten strajk nie jest odgórnie sterowany. To są ludzie, który się skrzykują, mają pewien pomysł i chcą go razem realizować. Trudno więc powiedzieć, jaką protest przyjmie formę. Walka się nie kończy, chcemy w różnorodny sposób pokazywać swoje niezadowolenie. Celem jest to, by pokazać się ludziom, by być słyszalnym, by strajk był widzialny.Protestujący chcą m.in. swobodnego dostępu do aborcji, dymisji rządu, edukacji seksualnej w szkołach i wyprowadzenia ze szkół religii.