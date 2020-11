W województwie kujawsko-pomorskim, 54 żołnierzy, w 27 szpitalach będzie wspierać lecznice w sprawnej aktualizacji danych o wolnych łóżkach. Żołnierze zostaną skierowani do zainteresowanych pomocą placówek od 9.11.2020, od godz. 8:00.

Dostęp do aktualnych danych o wolnych łóżkach jest kluczowy dla koordynatorów ratownictwa medycznego i załóg karetek covidowych, którzy muszą przekazać pacjenta zakażonego koronawirusem do najbliższego szpitala. W monitorowaniu i bieżącym uzupełnianiu danych, placówki walczące z epidemią COVID-19 wspomogą żołnierze WOT.Monitoring będzie całodobowy. Zbiorcze statystyki będą aktualizowane 7 dni w tygodniu, co 3-4 godziny.Dane ze szpitali trafiają bezpośrednio do wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, którzy następnie przekazują informacje o wolnych łóżkach w szpitalach do załóg karetek covidowych. Precyzyjne i aktualne dane o miejscach gotowych na przyjęcie pacjenta z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, wymagającego hospitalizacji jest kluczowe. Umożliwiają bowiem szybkie przekazanie pacjenta do najbliższego szpitala, który zagwarantuje jego przyjęcie.Sprawdzanie i aktualizowanie danych o wolnych łóżkach w szpitalach jest możliwe dzięki systemowi informatycznemu, udostępnionego przez Centrum e-Zdrowia. Przeszkoleniem żołnierzy WOT z obsługi systemu zajmą się Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy Funduszu będą też pomagać żołnierzom w kontaktach z placówkami i służyć swoją wiedzą o systemie ochrony zdrowia.– Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w uzupełnianiu i monitorowaniu dostępności łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 stanowi istotne wsparcie. Od jakości i aktualności gromadzonych przez szpitale danych zależy to, jak szybko pacjent trafi do placówki i otrzyma niezbędną pomoc – wskazuje Filip Nowak, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.- Pracownicy K-P OW NFZ są w bieżącym kontakcie z dowództwem 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady WOT i dyrektorami szpitali. Nadaliśmy już uprawnienia dla szpitali, które będą wspomagane przez żołnierzy. Przekazaliśmy niezbędne informacje o aplikacji, służymy żołnierzom swoją wiedzą i wszelkim możliwym wsparciem merytorycznym.