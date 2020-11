Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzi kurs pilotażowy, przygotowujący żołnierzy do zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych w zakładach opieki lekarskiej i domach pomocy społecznej.

Pilotażowy kurs, trwający przez trzy dni, jest prowadzony przez wykwalifikowane pielęgniarki i psychologa. Uczestnicy mają opanować podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi niezbędne do wykonywania takich zadań, jak karmienie osoby leżącej, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych. Mają też nauczyć się współpracy z personelem medycznym w zakresie planu opieki nad pacjentem, nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobami w wieku starszym i pacjentami niesamodzielnymi.- Do tej pory w DPS-ach nasi żołnierze wykonywali głównie takie zadania jak: ewakuacja, pobieranie wymazów, wsparcie logistyczne, dekontaminacja. Jednak zdarzały się przypadki, gdzie sytuacja była na tyle dramatyczna, że żołnierze musieli wesprzeć personel w opiece nad podopiecznymi w czynnościach takich jak mycie, karmienie czy sprzątanie – informuje komendant CSWOT płk Krzysztof Leszczyński. - Kurs nie ma na celu zastąpienia kursów opiekunów medycznych, trwających rok i kompleksowo przygotowujących uczestników do opieki nad pacjentami leżącymi. Kurs powstał w odpowiedzi na potrzeby wsparcia służby zdrowia - tłumaczy.Pierwszy dzień szkolenia to zajęcia teoretyczne z zakresu psychologii oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności w zakresie opieki nad osobami starszymi i leżącymi, a kolejne dwa dni to ćwiczenia praktyczne. - Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie wspierają społeczeństwo w zwalczaniu i łagodzeniu skutków pandemii od marca 2020 r. Obecnie realizują operację pod kryptonimem „Trwała odporność", której cele można zamknąć w pięciu słowach: zapobiegaj, identyfikuj, izoluj, wspieraj, przywracaj. Ich działanie ukierunkowane jest na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów - informuje rzeczniczka CSWOT Sumita Mira Morzyńska.