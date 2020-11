- Chorych na Covid-19, którzy trafiają do szpitali jest coraz więcej, więc mocno rośnie też zapotrzebowanie na osocze od ozdrowieńców. Podane we wczesnej fazie choroby może być bardzo skuteczne – mówi Paweł Wojtylak. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy był gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Michał Jędryka: Wszyscy wiemy o nasilającej się epidemii. Na Covid-19 nie ma dotąd ani skutecznej szczepionki, ani lekarstwa, ale jest coś, co może pomóc – osocze. Co to takiego?

Osocze jest elementem krwi, więc ktoś, kto się zgłasza do Was, żeby je oddać, będzie miał pobraną krew?

Kryterium wiekowe to jakie?

Ten sam człowiek może oddać osocze kilka razy?

Czy przeciwciała zanikają po jakimś czasie?

Można podać ile osocza jest, a ile brakuje?

Osocze zależy od grupy krwi?

Jakiejś grupy szczególnie brakuje?

Paweł Wojtylak: Osocze od ozdrowieńców, czyli pobierane od tych, którzy już przebyli chorobę Covid-19 i są już zdrowi. Oni wytworzyli przeciwciała przeciw koronawirusowi. W takim momencie możemy pobrać od tych osób osocze, zawierające przeciwciała i podać je aktualnie chorym.- Ozdrowieniec, który zechce oddać osocze musi przejść przez gęste sito kwalifikacji. Musimy być pewni, że spełnia wszystkie kryteria. Podstawowe to kryterium czasu – musi upłynąć 28 dni od ustąpienia objawów choroby Covid-19 albo ozdrowieniec może się do nas zgłosić po 18 dniach od izolacji w przypadku, gdy nie miał objawów, a miał stwierdzone zakażenie. Taka osoba, która ma oddać osocze, musi spełniać wszystkie kryteria dla honorowych dawców krwi, czyli wiekowe, a przede wszystkim zdrowotne. Musi to być osoba w pełni zdrowa, nie może posiadać chorób współistniejących. Osocze pobieramy metodą plazmoferezy - to specjalna technologia.- Krwiodawcą można być w Polsce między 18 a 65 rokiem życia. Z tym, że jeśli ktoś jest ozdrowieńcem i zgłasza się do oddania osocza po raz pierwszy, to kryterium jest obniżane do 60 lat. W wyjątkowych sytuacjach jednak lekarz może zakwalifikować również osobę w wieku od 60 do 65 lat.- Tak, ale pod warunkiem, że ma wystarczającą ilość przeciwciał, bo nie wszyscy ozdrowieńcy wytwarzają przeciwciała w takim stężeniu, które jest skuteczne terapeutycznie. Za każdym razem badamy stężenie przeciwciał i zapraszamy krwiodawców czy ozdrowieńców do późniejszego zgłaszania się. W przypadku dobrego zdrowia i samopoczucia ozdrowieńca można zrealizować pierwsze trzy pobrania w odstępach tygodniowych, a następnie można oddawać osocze co dwa tygodnie.- Generalnie wygląda na to, to stężenie obniża się. Nie mamy jeszcze wielu doświadczeń, ponieważ osocze pobieramy od maja. Obserwujemy obniżanie poziomu przeciwciał, choć nie u wszystkich ozdrowieńców. Czasami stężenie przeciwciał jest stabilne i utrzymuje się na przestrzeni kilku miesięcy na podobnym poziomie, ale u jakiejś ilości ozdrowieńców się obniża.- W tej chwili - w związku z rosnącą lawinowo liczbą chorych, którzy trafiają do szpitali i mają problemy oddechowe i inne - rośnie zapotrzebowanie na osocze. W październiku bardzo mocno wzrosło, na co trochę nałożył się brak Remdesiviru, który był rutynowo podawany do tej pory chorym w szpitalach.Podawanie osocza to jeden z elementów leczenia, obok tego są podawane inne preparaty. Nie mamy informacji, jaka jest skuteczność samego osocza. Z różnych informacji fragmentarycznych, nie popartych bardzo ważnymi badaniami, wygląda na to, że osocze podane pacjentowi w odpowiednim czasie – we wczesnej fazie choroby – może być bardzo skuteczne.- Generalnie grupy krwi odnoszą się też do osocza. Dzieli się na grupy: 0, A, B i AB. Z zasady podaje się osocze jednoimienne, ale osocze grupy AB możemy podać każdemu.- Osocze każdej grupy jest w tej chwili bardzo potrzebne, ale poza tym chciałbym zaapelować osoby zdrowe, które chcą pomóc innym o oddawanie krwi, bo Covid-19 nie jest jedyną chorobą, z którą obecnie walczymy. Mamy chorych onkologicznie, ciągle odbywają się zabiegi kardiochirurgiczne, chirurgiczne…Apelujemy, by wszyscy zdrowi ludzie, którzy mogą oddawać krew i chcą zostać krwiodawcami zgłaszali się do nas, bo musimy również zabezpieczać pacjentów z innymi jednostkami chorobowymi. Musimy codziennie przyjmować w naszych placówkach co najmniej od 250 do 300 osób, żeby zabezpieczyć potrzeby szpitali. (…)

