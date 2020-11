Anna Ośko pełni funkcję wójta gminy Warlubie. Tak zdecydował premier po tym, jak wygasł mandat poprzedniego wójta, który został skazany prawomocnym wyrokiem.

Anna Ośko pracowała już w Urzędzie Gminy w Warlubiu. Po konflikcie z ostatnim wójtem przeniosła się do gminy Dragacz, teraz wróciła. Od czego zacznie swoje urzędowanie?- Przegląd inwestycji, zakończenie inwestycji, sprawy organizacyjne, sprawdzenie spraw sądowych, których jest dość dużo, a budżet jest do przygotowana, więc na pewno muszę zweryfikować i przejrzeć jakie były plany na nowy rok i co jeszcze pozostało - mówi nowa wójt gminy Warlubie.- Jest także sprawa mieszkańców PKP, którzy nie mają żadnych umów najmu. Umowa z PKP jest rozwiązana, więc to jest na pewno naglący temat - dodaje Anna Ośko.Anna Ośko zastąpiła Krzysztofa M. który został skazany przez sąd na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za działanie na szkodę gminy i poświadczanie nieprawdy. Otrzymał też 5-letni zakaz sprawowania stanowisk publicznych. Przedterminowe wybory wójta Warlubia mają się odbyć 20 grudnia.Anna Ośko była urzędniczką w gminie Dragacz. Odpowiadała za pozyskiwanie środków europejskich. Działa również w Stowarzyszeniu Niezależnych Mieszkańców dla Gminy Warlubie. W ostatnich wyborach samorządowych ubiegała się o urząd wójta Warlubia. W 2011 r. pełniła funkcję sekretarza gminy Warlubie.O przekazanie Annie Ośko obowiązków wójta gminy Warlubie wnioskował do premiera wojewoda kujawsko-pomorski.