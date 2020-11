Wojewoda kujawsko pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, apelował by nie lekceważyć epidemii, a kto przeszedł Covid - 19 i wyzdrowiał, by zechciał oddać osocze.

- Ci, którzy są ozdrowieńcami, bardzo o to proszę, by oddawali osocze. Można się w tym celu zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Osocze to obok tlenu jedyne lekarstwo na koronawirusa. Daje szansę na to, by tę chorobę przejść łagodniej, a nawet uratować zdrowie i życie - mówił w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK, Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.