Umowę na modernizacje trzech odcinków torowisk tramwajowych w Toruniu podpisali dziś z wykonawcą przedstawiciele miasta. Wartość kontraktu to ponad 104 mln zł.

Prace będą prowadzone na odcinkach: od placu Niepodległości do ul. Reja, od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego oraz na ul. Bydgoskiej. Ostatni etap zostanie zrealizowany najpóźniej do 4 sierpnia 2022 roku. - Chcemy korzystać z tramwajów, które jeżdżą równo, spokojnie, cicho, stąd też potrzebna jest modernizacja torowisk – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia.W ramach całego projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II” do Torunia trafiło już 14 autobusów hybrydowych. Miasto czeka na dostarczenie 6 autobusów elektrycznych i 6 niskopodłogowych tramwajów. W planach jest też budowa linii tramwajowej do osiedla Jar. Całkowita wartość projektu to ponad 400 mln zł, kwota dofinansowania - 213 mln zł.