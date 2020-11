Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty napisał list do dyrektorów szkół w regionie. Dziękuje im za przygotowanie placówek do pracy w systemie zdalnym, jednocześnie oczekuje, że szkoły zorganizują pogadanki w związku z udziałem młodzieży w protestach w czasie pandemii.

CAŁY LIST KURATORA OŚWIATY

Marek Gralik krytykuje nauczycieli, którzy usprawiedliwiają nieobecność uczniom uczestniczącym w strajkach i akcjach społecznych. - Takie działanie stoi w skrajnej sprzeczności z dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, do czego każdy nauczyciel jest zobowiązany - pisze kurator. - Oprócz sfery dydaktycznej nadal ważna, a może nawet ważniejsza niż kiedykolwiek, jest działalność opiekuńcza i wychowawcza. Widok uczniów, którzy w czasie obowiązkowych zajęć biorą udział w zgromadzeniach publicznych, w sytuacji lawinowo wzrastającej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, budzi niepokój i rodzi pytania o ich bezpieczeństwo, ale również o odpowiedzialność nauczycieli - czytamy.Kurator prosi dyrektorów szkół o wydanie nauczycielom polecenia przygotowania oraz przeprowadzenia najbliższej godziny wychowawczej na temat zachowań uczniów w obecnej sytuacji stanu epidemii w Polsce, w aspektach obowiązujących przepisów prawa i zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.Szanowni Państwo Dyrektorzyszkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego,w tym niezwykle trudnym okresie, kiedy szkoły i placówki funkcjonują w bardzo ograniczony sposób, chciałbym serdecznie podziękować Państwu za trud pracy włożony w przygotowanie szkół do prowadzenia nauki w sposób zdalny. Dzięki Państwa staraniom uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w miejscu swojego zamieszkania. Oczywiście, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie będzie ona tak efektywna jak realizowana w tradycyjny, stacjonarny sposób. Niemniej jednak, przyniesie o wiele lepsze rezultaty niż w poprzednim roku szkolnym, a to na skutek zdobytych przez nauczycieli doświadczeń i wielu godzin spędzonych na szkoleniach w zakresie doskonalenia umiejętności cyfrowych.Oprócz sfery dydaktycznej nadal ważna, a może nawet ważniejsza niż kiedykolwiek, jest działalność opiekuńcza i wychowawcza. Rodzice idąc do pracy i pozostawiając swoje dzieci w domu, muszą mieć pewność, że są one bezpieczne i że pedagodzy nad tym czuwają. Widok uczniów, którzy w czasie obowiązkowych zajęć biorą udział w zgromadzeniach publicznych w sytuacji lawinowo wzrastającej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 budzi niepokój i rodzi pytania o ich bezpieczeństwo, ale również o odpowiedzialność nauczycieli. Docierają do mnie bowiem informacje o usprawiedliwianiu nieobecności uczniów spowodowanej uczestniczeniem w tych zgromadzeniach, co może być odczytywane jako przyzwolenie i swoista zachęta do dalszych tego typu zachowań. Takie działanie stoi w skrajnej sprzeczności z dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, do czego każdy nauczyciel jest zobowiązany.Dlatego też proszę Państwa o wydanie nauczycielom swoich szkół i placówek polecenia przygotowania oraz przeprowadzenia najbliższej godziny wychowawczej na temat zachowań uczniów w obecnej sytuacji stanu epidemii w Polsce w aspektach obowiązujących przepisów prawa i zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.Wszyscy wykażmy się troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, ich najbliższych i nas samych.Marek GralikKujawsko-Pomorski Kurator Oświaty