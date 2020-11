Zawiadomienia z Kurii Diecezjalnej i od prywatnych osób wpłynęły do toruńskiej prokuratury w sprawie zakłócenia Mszy świętej przez posłankę Lewicy Joannę Scheuring-Wielgus i jej męża.

Do incydentu doszło 25 października w kościele św. Jakuba w Toruniu, w kolejnym dniu protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Parlamentarzystka i jej mąż weszli z transparentami do kościoła. Napisali na nich, że kobiety potrafią i powinny same decydować czy urodzić dziecko.„Kocham mojego męża, bo zawsze mnie wspiera i zawsze stoi po stronie kobiet. Dzisiaj zostawiliśmy więc słowo na niedzielę w kościele św. Jakuba w Toruniu, w którym 17 lat temu braliśmy ślub kościelny” – napisała na swoim Facebooku posłanka Lewicy.Jak ustaliło Polskie Radio PiK, zawiadomienie złożyli Kuria Diecezjalna i Centrum Ochrony Praw Chrześcijan Dom Słowa w Toruniu oraz cztery osoby prywatne.