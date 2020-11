Kolejne dwa punkty wymazowe do przeprowadzenia testu na obecność koronawirusa zostaną uruchomione w Toruniu - przy ul. Bema, w pobliżu Areny Toruń oraz na Targowisku Okólna. Badania będą refundowane przez NFZ.





W Toruniu działają już cztery punkty: przy Motoarenie, Alab Laboratoria przy ul. Grudziądzkiej 51 oraz w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej.We wtorek (3 listopada) zacznie działać też punkt wymazowy w Przychodni „Rodzina” przy ulicy 59. Pułku Piechoty 6 w Inowrocławiu. Będzie czynny w każdy dzień tygodnia od 8 do 10. Rejestracji można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem 575 703 670 od 10 do 14. Punkt pobrań będzie działać w trybie „drive and go to”, będą mogły zgłaszać się do niego osoby skierowane na badanie przez sanepid, lekarza POZ poprzez aplikację gabinet.gov.pl. Badanie jest bezpłatne i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Taki punkt funkcjonuje w Inowrocławiu również na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im.dr. Ludwika Błażka.

