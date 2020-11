Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na A1. Między węzłami Kutno Północ-Kowal w kierunku Gdańska, z powodu prac związanych z utrzymaniem i odwodnieniem, zablokowane są dwa pasy ruchu.

Kierowcy mogą poruszać się pasem awaryjnym - uwaga na ograniczenie prędkości - do 80 km/h. Zalecany objazd: węzeł Kutno Północ drogą do Gostynina, dalej drogą wojewódzką do Kowala, następnie do węzła Kowal - wjazd na autostradę. Taka sytuacja może potrwać do godz. 17.00 - informują drogowcy.Z kolei do godz. 12.00 zablokowany będzie jeden pas ruchu między węzłami Włocławek Zachód a Włocławek Północ w kierunku Łodzi. Tam trwa czyszczenie cieków i wypustów. Ruch na tym odcinku autostrady odbywa się pasem wolnym.