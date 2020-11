Protestujący zebrali się po godzinie 16 (2.11.) na ulicy Gdańskiej, na placu przy Drukarni, obok biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają w Polsce od czwartku (22.10.). To skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z Konstytucją.Przy okazji, część protestujących nawołuje do obalenia rządu, do zalegalizowania aborcji na życzenie, zdarzają się także akty wandalizmu - fizyczne i słowne - kierowane przeciwko Kościołowi i politykom prawicy, głównie PiS.Jak podkreślił Piotr Sieńko z Inicjatywy Polska, Lewica walczy z mową nienawiści, jednak taka forma protestu to naturalna reakcja na działania rządu:- Jeżeli człowiek był gotowy na to, by kazać rodzić Polkom obumarłe płody, musiał być przygotowany na to, że ludzie będą wkurzeni - mówi Piotr Sieńko (...)- Przyszliśmy z dziećmi, bo dzieci też będą miały kontakt z tymi dziećmi chorymi, dzieci będą się z nich naśmiewać. Aborcja powinna jednak być dostępna, i to nawet nie tylko dla dzieci chorych, ja jestem za tym (...).Więcej w materiałach dźwiękowych.