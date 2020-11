Platforma Obywatelska nie będzie rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą na temat jego propozycji w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - poinformował w Toruniu poseł Tomasz Lenz.

- Płaszczyzną do rozmowy w kwestiach zmian ustawy aborcyjnej jest rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, organizacji Ordo Iuris, która jest żywo zainteresowana tymi sprawami, a na pewno nie powinna zajmować się i nie będzie się tym zajmowała opozycja parlamentarna. Kto nawarzył piwa, niech je pije. Dzisiaj składanie takiego projektu, zwracania się do opozycji i propozycja spotkania w tej sprawie jest po prostu nie na miejscu. Szczególnie dlatego, że w ten weekend została powołana tak zwana rada koordynacyjna protestów w całym kraju i rząd ma płaszczyznę i partnera do rozmów w kwestiach zmiany tej ustawy - powiedział Tomasz Lenz.W konferencji uczestniczył też europoseł Radosław Sikorski.O złożeniu do Sejmu projektu ustawy prezydent Andrzej Duda poinformował w minionym tygodniu.„Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne” - przekazał prezydent.Z kolei dziś na godz. 17:00 planowane jest spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych; w spotkaniu mają wziąć też udział przedstawiciele rady medycznej ds. epidemiologicznych - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.