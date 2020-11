Rozpoczęła się budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy. Wykonawca w poniedziałek przejął plac budowy. Inwestycja o wartości niemal 35 mln zł potrwa około roku. Docelowo będzie tam 570 miejsc do parkowania.

- Przekazujemy firmie Budimex plac budowy przy ul. Grudziądzkiej. Za realizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialna będzie jedna z większych firm budowlanych w Polsce. W naszym mieście odpowiada za budowę Dworca PKP, ulicy Grunwaldzkiej, czy trwające prace w Młynach Rothera. Zdajemy sobie sprawę, że z dotychczasowego parkingu korzystali także mieszkańcy załatwiający sprawy w Urzędzie Miasta. Planujemy utworzyć tymczasowy przystanek autobusowy, który ułatwi mieszkańcom dotarcie do urzędu. Zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej i załatwiania spraw przez internet – mówi Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.Autobusy nr 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60 35N zatrzymają przy urzędzie miasta. Docelowo, w tym miejscu powstanie zatoka autobusowa, która pozwoli ma sprawną przesiadkę z samochodu na autobus. Dzięki rozwiązaniu wielu bydgoszczan będzie miało krótszą drogę do autobusu.Firma Budimex realizuje budowę nowoczesnego parkingu w centrum miasta w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. W wakacje przedstawiony został ostateczny wygląd parkingu, który uwzględniał uwagi Rady ds. Estetyki. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń przyszedł czas na rozpoczęcie prac budowlanych, które powinny potrwać koło 12 miesięcy.- Nasza firma odpowiada zarówno za projekt, jak i realizację. Efektem wielomiesięcznych prac projektowych jest 6-kondygnacyjny obiekt, który pomieści 570 samochodów. Ze względu na warunki terenowe zostanie podzielony na dwie części. W ramach zadania wybudujemy także fragment ul. Nowogrudziądzkiej, wyremontujemy drogę pomiędzy urzędem miasta, a nowym parkingiem. W pierwszej kolejności rozpoczniemy organizację placu budowy – tłumaczy Paweł Majkowski, przedstawiciel firmy Budimex.Parking zlokalizowany nieopodal Starego Miasta wkomponuje się w trwające zmiany w tej części Śródmieścia. Estetykę ulicy Grudziądzkiej zmieniają kolejne remonty kamienic, nowe zabudowania pierzejowe, czy budowa nowej siedziby Instytutu Pamięci Narodowej. Elewacja nowego budynku utrzymana będzie w kolorze szarym z pionowymi elementami żaluzyjnymi. Elementy te będą wykonane z drewna, zaplanowano również zieloną ścianę. W centralnym punkcie pojawi się prosty zegar. Ściany budynku zostaną zagospodarowane naturalną zielenią pnącą. Prace budowlane będą prowadzone we współpracy z archeologiem.Inwestycja o wartości niemal 35 mln zł, jest dofinansowana ze środków unijnych (ZIT). Na to zadanie Bydgoszcz pozyskała 11,2 mln zł wsparcia zewnętrznego. W ramach budowy nowoczesnego parkingu powstaną także 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Miejsca parkingowe znajdą także motocykliści i rowerzyści. Uporządkowane zostaną drogi dojazdowe i dojścia dla pieszych.