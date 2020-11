We wsi Klepary koło Gniewkowa spalił się dom jednorodzinny — poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

W pożarze tym poszkodowany został mężczyzna — jest on poparzony, pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala. Doznał on obrażeń dłoni i ramion.Pożar wybuchł w jednorodzinnym budynku murowanym z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym eternitem. W domu mieszkały dwie osoby. Budynek całkowicie się spalił. W czasie gaszenia wodą pękał eternit, dając efekt wybuchowy. W akcji gaśniczej uczestniczyło 10 zastępów strażaków z PSP i OSP.Przyczyny i okoliczności pożaru będą wyjaśniane w trakcie dochodzenia.