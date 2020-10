Inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku prowadzą dochodzenie po ujawnieniu nielegalnego składowiska odpadów w Złotopolu. Zdjęcia z tego miejsca robią straszne wrażenie.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Lipnie doprowadziła do odkrycia procederu przestępczego na wielką skalę w miejscowości Złotopole. Oględziny terenu potwierdziły magazynowanie dużych ilości odpadów pochodzących z sortowania odpadów komunalnych.Odpady magazynowane są luzem w hałdach oraz w pomieszczeniach magazynowych i na naczepach siodłowych. Wokół hałdy magazynowanych odpadów właściciel terenu wzniósł wysokie ogrodzenie, aby ukryć nielegalną działalność. Z terenu działki w Złotopolu pobrano próby gleby do badań laboratoryjnych.Dalsze czynności są w toku. Zgodnie z ustawą o odpadach za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości do 1 mln złotych.