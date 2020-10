Na cmentarzach żywe dusze można policzyć na palcach jednej ręki - byliśmy tam w piątek (30.10.) około północy i następnego dnia rano. Niestety, straty finansowe widać aż za bardzo... Okres Wszystkich Świętych to przecież główny czas zarabiania na życie handlarzy zniczami i kwiatami. Bydgoscy sprzedawcy nie kryją oburzenia nagłą decyzją premiera.

- Bardzo dobrze, że są zamknięte cmentarze, nie będzie tylu zakażeń...- Mogli jednak zacząć od niedzieli...- Ludzie są biedni, ci sprzedawcy. Kwiaty nie posprzedawane, albo mogli ogłosić to trzy dni wcześniej, a nie na ostatnią chwilę...- Nie będę się wypowiadać, bo bym puścił taką wiązankę...- Szkoda gadać, brak słów, kwiatów od groma, ludzi nie ma, co ja mam z tym zrobić...- Pół roku pracy położyli w jeden dzień...Samochody wynajęte, transport...- Rok będziemy to spłać...- mówili naszej reporterce Jolancie Fischer sprzedawcy spod bydgoskiego cmentarza, w sobotę, 31 października.A tak było dzień wcześniej, w nocy, w Toruniu:- Palimy znicze, póki to jeszcze możliwe...Smutno...Czy ta decyzja nas zaskoczyła? To było do przewidzenia, ale myślę, że każdy znajdzie później czas dla swoich bliskich...- Wykorzystaliśmy ten czas, żeby przez północą zdążyć...- Szkoda tych ludzi, którzy zainwestowali pieniądze w handel. Rząd mógł powiedzieć dwa tygodnie wcześnie, że zamyka cmentarze. Szkoda, poza tym, te tradycje niedługo poumierają...- usłyszał nasz reporter Michał Zaręba w Toruniu.Cmentarze pozostaną zamknięte do 2 listopada włącznie.