Wyjechali z Bydgoszczy wesprzeć protest w Warszawie

Grupa przeciwników zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych wyjechała przed południem z Bydgoszczy do Warszawy.

W stolicy zamierzają przyłączyć się do zaplanowanego na dziś protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodny z konstytucją uznał przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. dopuszczający przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.- Chciałabym stanąć w obronie mojej wnuczki - nastolatki i mojej córki, że gdyby przyszło im w życiu wybierać, to żeby mogły same wybierać jak chcą żyć, w jaki sposób decydować, mieć potomstwo czy cokolwiek - mówiła jedna z wyjeżdżających.- Nie zgadzam się z tym, co obecne władze robią w sposób w jaki robią. Odbierają wolność nie tylko kobietom, odbierają wolność nam wszystkim. Nie można ludziom wszystkiego po kolei zakazywać, tak bez dialogu, niezgodnie z prawem wprowadzać jakieś chore zakazy - mówił mężczyzna, który również wyjeżdżał na manifestację do stolicy.Na piątek zaplanowany jest największy protest po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. dopuszczalności aborcji. Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział, że w stolicy odbędzie się marsz z udziałem demonstrantów przybyłych z całej Polski.