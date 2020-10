Burzliwą dyskusję podczas czwartkowej sesji włocławskiej rady miasta wywołał apel o nieograniczanie praw kobiet w Polsce. Uchwałę w sprawie jego przyjęcia wprowadzili do porządku obrad radni SLD i Koalicji Obywatelskiej.

- Rada Miasta Włocławka apeluje do prezydenta, rządu, Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie rozwiązań, które doprowadzą do zażegnania konfliktu i przywrócą kobietom ich utracone prawa - odczytała apel radna Agnieszka Jura-Walczak.- Możecie sobie tak pisać - radni klubu SLD i Platformy Obywatelskiej, ale nie wypowiadajcie się w moim imieniu i klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest czysta polityka, tak jak znak w klapie prezydenta. To też jest polityka - mówił podczas dyskusji radny Piotr Czarnecki z PiS.Dyskusja na temat apelu trwała godzinę i wywołała ogromne emocje. Ostatecznie apel przyjęto głosami "za". Radni PiS nie wzięli udziału w głosowaniu.Długą dyskusję podczas sesji wywołał również temat walki z pandemią koronawirusa.