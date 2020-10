- W obozie rządzącym widać strach. Fala protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaskoczyła Prawo i Sprawiedliwość - mówił w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK poseł PO Arkadiusz Myrcha.

Według parlamentarzysty świadczą o tym między innymi wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy.- Głęboko wierzę, że PIS będzie szukało jakiegoś rozwiązania, żeby się z tego wycofać. Oni się, oczywiście, nie przyznają do błędu. Może sam Trybunał powie, że orzeczenie było wadliwe i trzeba je uznać za niebyłe. Jakimś prawnym fortelem będą próbowali to zrobić.Wiedzą, że jeśli tego nie wyciszą, to dojdzie do katastrofy, bo w tle protestów widzimy dramat ochrony zdrowia. Karetki stoją w kolejkach. My o tym teraz trochę mniej mówimy, ale te dramaty się dzieją, i za to też odpowiada rząd - mówił Arkadiusz Myrcha, poseł PO, gość porannej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.