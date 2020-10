Ratownik medyczny zginął w wypadku na Rondzie Skrzetuskim!

Poważny wypadek na Rondzie Skrzetuskim w Bydgoszczy. Na skrzyżowaniu Alei Wyszyńskiego z ulicą Skłodowskiej - Curie, samochód osobowy zderzył się z motocyklem ratownika medycznego. Niestety, ratownik medyczny zmarł...

Relacjonuje starszy ogniomistrz Jacek Dolata ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.- Kobieta wyjeżdżała z Skłodowskiej - Curie w Wyszyńskiego i tam potrąciła tego ratownika. Czy zajechała drogę, czy potrąciła z boku, ustali to policja. My tylko zabezpieczyliśmy miejsce wypadku, ponieważ na miejscu było już pogotowie, które prowadziło resuscytacje ratownika, a po chwili zabrało go do szpitalaPolicja ustala przyczyny i przebieg tego wypadku.