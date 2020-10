Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu wspiera uzdolnioną młodzież

31 uczniów otrzymało stypendia za sukcesy w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Pomoc przyznawana jest już drugi raz - mówi Artur Kisielewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Stypendium w wysokości 100 złotych jest wypłacane miesięcznie za okres od września 2020 r. do czerwca przyszłego roku. Jak podkreślają samorządowcy jest to realne wsparcie dla uczniów, którzy chcą korzystać z literatury lub dotrzeć na wykłady do miast akademickich, by poszerzać swoją wiedzę. Przydaje się to zwłaszcza wtedy, gdy uczeń ma zamiar brać udział w olimpiadach przedmiotowych