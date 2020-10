W Mogilnie uruchomiono nowy punkt tekstów „drive–thru”

Rozpoczął działalność pierwszy w powiecie mogileńskim punkt wymazywania pacjentów.

Jak mówi starosta Bartosz Nowacki, od dziś (28.10.) nie będzie już konieczności dojeżdżania na badanie do sąsiednich powiatów. Punkt czynny jest codziennie od 9.00 do 11.00 przy Centrum Sportowo-Konferencyjnym, ul. Mickiewicza 42. Konieczne jest skierowanie i wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji na stronie starostwa i mogileńskiego szpitala.Kujawsko-Pomorski Odział Wojewódzki NFZ systematycznie zwiększa liczbę punktów wymazowych na terenie województwa dla pacjentów, którzy mają zlecone wykonanie testu w kierunku koronawirusa. Obecnie w województwie kujawsko-pomorskim mamy 35 punktów, z czego 6 w Bydgoszczy, 4 w Toruniu, 2 we Włocławku, w Brodnicy, po 1 w Grudziądzu, Tucholi, Ciechocinku, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Inowrocławiu, Lipnie, Szubinie i Nakle, Świeciu, Chełmży, Wąbrzeźnie, Żninie, Radziejowie i Rypinie.Wiele punktów w wybrane dni tygodnia czynnych jest również w godzinach popołudniowych, przy czym harmonogramy przyjęć ulegają zmianie w przypadku pojawienia się zwiększonej liczby pacjentów.Wykaz punktów oraz aktualizowana codziennie specjalna mapa, na której zaznaczono lokalizację wszystkich miejsc pobrań, wraz z numerami telefonów oraz godzinami przyjęć, znajduje się na stronie pacjent.gov.pl: TUTAJ



oraz na stronie internetowej NFZ.