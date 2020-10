Prof. Andrzej Zybertowicz gościem "Rozmowy dnia" w Polskim Radiu PiK. Fot. Krystyna Kuras

Toruński socjolog, dr hab. Andrzej Zybertowicz, wypowiadając się dla Radia Wnet, wskazał na błąd, który jego zdaniem popełnił obóz „dobrej zmiany” w sprawie obrony życia.

To co się dzieje na polskich ulicach należy jednoznacznie skrytykować — mówił Radiu Wnet dr Zybertowicz z Toruńskiego UMK, pełniący zarazem funkcję społecznego doradcy prezydenta. Ale jeśli chcemy bronić konserwatywnej wizji człowieka i rodziny, to powinniśmy byli w pierwszej kolejności zadbać o instytucjonalne wsparcie matek, które mogą urodzić dzieci chore. Nie należało też zapominać o edukacji mężczyzn, w zakresie odpowiedzialności za swoje dzieci, a dopiero później należało doprowadzać do uzgodnienia prawa z konstytucją. Ale ta sytuacja pokazuje też, że nie znamy konsekwencji swoich działań — dodał dr Zybertowicz. Jego zdaniem poziom emocjonalnego uniesienia nie będzie trwał długo, ale jego konsekwencje mogą być długotrwałe i skutkować rewolucją obyczajową.



Z drugiej strony lewicowi aktywiści chcą dołączać Polskę do liberalnych demokracji, a wielu badaczy spostrzega, że liberalne demokracje przezywają głęboki kryzys — wskazuje Zybertowicz.



Ponadto zdaniem Andrzeja Zybertowicza za mało zwracamy uwagę, na rolę wulgaryzmów. Każdy psycholog emocji powie, że gniew jest zazwyczaj oznaką czegoś innego niż wprost wyraża, mówił socjolog. Może na przykład wyrażać lęk. Możemy mieć do czynienia z unikalną sytuacją, skumulowania bardzo wielu procesów i bodźców — mówił Zybertowicz w Radiu Wnet. Przyczyny tego gniewu trzeba zrozumieć, jeśli się chce wygrywać kolejne wybory — dodał.