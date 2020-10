Poseł Anna Milczanowska w rozmowie dnia Polskiego Radia PiK, mówiła, że Kościół w czasie komunizmu znosił prześladowania, ale do takiego barbarzyństwa jak dziś, nawet funkcjonariusze bezpieki się nie posuwali

Jak wyjaśniła, chodzi o profanowanie świątyń, do których to profanacji dochodzi podczas obecnych protestów. Cała rozmowa dnia do osłuchania tutaj