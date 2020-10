Kilka tysięcy mieszkańców Włocławka protestowało na ulicach przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie twz. aborcji eugenicznej. Z parasolkami i wieszakami w rękach, skandując hasła: „To jest wojna”, „Myślę, czuję, decyduję” przeszli ze Starego Rynku pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy pl. Wolności.

- Nie chodzi o aborcję, tylko o to, żeby mieć wybór. Mam dwie córki, nie wyobrażam sobie, żeby one były zdane na taki los, który nam funduje rząd - mówiły uczestniczki włocławskiego protestu.- To jest sprawa wszystkich Polek i wszystkich Polaków i nie można tego zostawić. Nie będziemy żywymi inkubatorami, nie będziemy trumnami dla dzieci. Walczymy o przyszłość naszych dzieci. My już mamy dzieci, na szczęście są zdrowe, no ale nie każdy ma to szczęście - dodała kolejna manifestująca kobieta.Z pl. Wolności protestujący przeszli pod Pałac Biskupi.Podobny protest odbywa się w na Starym Rynku w Bydgoszczy.