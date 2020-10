Iwona Michałek: - Na razie nie ma mowy o całkowitym lockdownie

- Mam nadzieję, że społeczeństwo będzie przestrzegało wszystkich obostrzeń - mówiła w Rozmowie Dnia w Polskim Radiu PiK Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

- Całkowity lockdawn to jest bardzo złe wyjście dla gospodarki. Oczywiście, słyszałam to, co mówił wczoraj minister zdrowia, że lockdawn całkowity jest możliwy, ale w tej chwili nie jest rozpatrywany. Premier Jarosław Gowin mówi jasno, że takie rozwiązanie byłoby zabójcze dla gospodarki, więc my będziemy się przed tym bronić - mówiła Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, w gość porannej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ