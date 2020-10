Jak ośrodki pomocy w regionie organizują wsparcie dla seniorów?

Grafika https://wspierajseniora.pl/

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to program, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym w czasie pandemii. Infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, organizacji pozarządowych czy Wojsk Obrony Terytorialnej - to wszystko ma spowodować, że osoby 70 plus pozostaną w domach.

Program funkcjonuje od piątku. Jego działania koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacją programu zajmują się gminy, przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej. Jak sobie radzą?



Seniorzy mogą poprosić o pomoc poprzez infolinię 22 505 11 11 , następnie sprawa zostanie przekazana do ośrodka pomocy społecznej, który skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły.



W Bydgoszczy jest już prawie 100 próśb o pomoc.



- Są to naprawdę rozmaite prośby. Musimy je weryfikować, bo nasz program, który jako gmina będziemy realizować, dotyczy tylko i wyłącznie wsparcia w postaci dostarczenia produktów pierwszej potrzeby takich jak artykuły żywnościowe czy środki higieny osobistej. Nie obejmuje on takich zadań jak uprzątnięcie śmieci czy towarzyszenie na przykład podczas wizyty u lekarza - powiedziała Marta Frankowska w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.



W brodnickim MOPS-ie do tej pory była tylko jedna prośba o pomoc. Jest za to wiele telefonów z pytaniami o darmowe zakupy.



- W piątek po ogłoszeniu tego komunikatu wielu seniorów odebrało tę informację jako pomoc zarówno w zrobieniu jak i sfinansowaniu zakupów. Tak nie jest. MOPS może pomóc w zrobieniu zakupów , ale senior sam musi za nie zapłacić - podkreśla Aleksandra Bykowska dyrektor MOPS-u w Brodnicy.



Przedstawiciele ośrodka pomocy w Izbicy Kujawskiej mówią wprost, że bez pomocy wolontariuszy trudno będzie zorganizować pomoc dla seniorów.



Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia.