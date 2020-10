Nowy Szpital w Świeciu nad Wisłą prosi o wsparcie mieszkańców. W placówce brakuje kadry, która albo przebywa na kwarantannie albo leczy zakażonych koronawirusem. Chodzi o wykonywanie prostych czynności na oddziale ratunkowym.

- To na przykład zaniesienie próbówek do laboratorium, pójście po wyniki, pomoc przy transporcie pacjenta do zakładu radiologii - najprostsze czynności, które może wykonać osoba niemedyczna. Potrzebujemy rąk do pracy w tzw. części czystej. Wystarczą cęchi, dobre zdrowie i pełnoletność. Zachęcamy do pomocy studentów uczelni medycznych, również harcerzy czy pełnoletnich uczniów szkół mundurowych. Natomiast jeżeli ktoś ma dobre chęci również serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem zarządu, które koordynuje wolontariat w naszym szpitalu - powiedział Przemysław Leśniewski, wiceprezes Nowego Szpitala w Świeciu nad Wisłą.Obecnie w szpitalu w Świeciu przebywa 35 pacjentów zakażonych koronawirusem.