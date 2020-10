Fot. Policja

Cztery zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa, usłyszał 24-latek zatrzymany przez włocławskich policjantów. Mężczyzna zaatakował nożem 67–latka oraz jego konkubinę w ich własnym mieszkaniu, a także groził kobiecie. Zatrzymany miał przy sobie niewielkie ilości amfetaminy.

24-latek został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który na wniosek śledczych zastosował wobec zatrzymanego 3-miesięczny areszt.



Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu w nocy, w jednej z kamienic w mieście. Według ustaleń mundurowych i relacji świadków 24-latek wszedł przed północą do mieszkania swoich znajomych i podczas awantury ranił ich nożem.



Funkcjonariusze zostali powiadomieni o całej sytuacji dopiero następnego dnia, gdy do pokrzywdzonego 67-latka wezwano załogę karetki pogotowia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy. Kobieta nie wymagała hospitalizacji.



Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Intensywne działania mundurowych doprowadziły także do wytypowania podejrzewanego napastnika, który niedługo potem wpadł w ręce włocławskich stróżów prawa. Policjanci zatrzymali go nocą, gdy przemieszczał się ulicami miasta, a na widok ich odrzucił woreczek z białą substancją. Włocławianin trafił do policyjnego aresztu, a badanie białej substancji wykazało, że była to niewielka ilość amfetaminy.



Zebrany przez śledczych materiał dowodowy w sprawie pozwolił na postawienie w prokuraturze 24-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa 67-letniego mężczyzny, lekkiego uszkodzenia ciała kobiety i grożenia jej pozbawieniem życia, a ponadto posiadania przez niego środków odurzających. Natomiast sąd po zapoznaniu się z wnioskiem śledczych, zastosował wobec niego tymczasowy areszt.



Najbliższe 3-miesiące 24-letni włocławianin spędzi za kratami. Grozi mu kara 25 lat więzienia lub dożywocie.