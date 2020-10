- Chcemy brać współodpowiedzialność za losy kraju - zadeklarował poseł Paweł Szramka z Koalicji Polskiej. Jednak jak powiedział gość poniedziałkowej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, do tej współpracy potrzebna jest wola rządzących.

- Bywają w Sejmie chwile, gdy można przyjmować wspólnie dobre rozwiązania- dodał poseł.- Mimo tego, że często dostajemy jakieś uszczypliwości ze strony rządowej, to chcemy merytorycznie pracować. Składamy swoje projekty ustaw, wprowadzamy swoje poprawki, między innymi poprawkę Koalicji Polskiej, żeby również OSP dostawały pieniądze za walkę z koronawirusem. To docenienie strażaków ochotników . Tak więc zdarza się, że jakieś małe poprawki przechodzą, natomiast na pewno nie jest to taki poziom współpracy na jaki byśmy wszyscy liczyli, bo my - jako opozycja - również chcielibyśmy brać odpowiedzialność za losy Polski - powiedział Paweł Szramka.