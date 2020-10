„Potrafimy same myśleć”, „cofnęliśmy zegary do średniowiecza” m.in. z takimi transparentami pojawiły się w Toruniu sprzeciwiające się czwartkowemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Orzekł on niezgodność z ustawą zasadniczą zapisu o możliwości przerywania ciąży z powodu nieodwracalnych wad płodu. To już trzeci dzień „Czarnych spacerów” w Toruniu. W niedzielę uczestniczki spotkały się na „Czuwaniu przed kościołami” - powiesiły wieszaki i napisy „miejsce przestępstwa”.– Nie składamy parasolek, jest jeszcze poniedziałek, wtorek, środa, zobaczymy co będzie dalej, a potem się rozstrzygnie wszystko. Walczę o moje prawa i prawa wszystkich kobiet – mówiły uczestniczki protestu.Protestujące w całym kraju pojawiały się też na mszach z transparentami „moje ciało moja sprawa” czy „prawa kobiet”.W uzasadnieniu Trybunału Konstytucyjnego wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę.