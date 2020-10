19 rosnących krzaków konopi oraz blisko 20 kg suszących się już roślin zabezpieczyli policjanci z Inowrocławia na jednej z posesji w gminie Dąbrowa Biskupia.

Zatrzymany do sprawy 43-letni właściciel plantacji usłyszał zarzuty uprawy i wytwarzania znacznej ilości konopi. Wczoraj decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu KPP w Inowrocławiu zatrzymali 43-latka w jego miejscu zamieszkania na terenie gminy Dąbrowa Biskupia. Mężczyzna na należącej do siebie posesji uprawiał marihuanę i suszył swoje „zbiory”. Wstępne zważenie suszących się roślin wykazało, że mają one 19,5 kg.Mężczyzna usłyszał zarzuty uprawiania i wytwarzania znacznej ilości konopi innych niż włókniste, za co grozi mu od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności. Wczoraj (22.10) sąd zdecydował, że 43-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.