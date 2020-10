Od blisko dwóch tygodni w przestrzeni publicznej obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Za nieprzestrzeganie tego obostrzenia grożą kary.

– W naszym regionie policjanci interweniowali dotąd prawie 15 tysięcy razy - mówi młodszy inspektor Monika Chlebicz - rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji.– Nałożyli ponad cztery tysiące mandatów i skierują do sądów ponad tysiąc dwieście wniosków o ukaranie, stosowali także pouczenia. Tylko ostatnia doba to jest ponad dwieście pięćdziesiąt interwencji, ponad dwieście mandatów karnych i ponad czterdzieści wniosków o ukaranie do sądu – dodała Monika Chlebicz.Obostrzenia związane z obowiązkiem zakrywania ust i nosa obowiązują od 10 października i dotyczą przestrzeni publicznej, czyli m.in. środków zbiorowej komunikacji, sklepów i ulic.Od soboty 24 października obowiązywać będą kolejne obostrzenia, ponadto cały kraj będzie tzw. strefą czerwoną.